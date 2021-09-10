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Bolu'da bacanağını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

10.09.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bacanağını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih E. ile öldürülen Süleyman Özdemir'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Fatih E, insan öldürecek bir kişi olmadığını söyleyerek, mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasını okudu.

Süleyman Özdemir ile 17 yıldır husumetli olduklarını belirten Fatih E, "Süleyman benim bacanağım olurdu. İç güveysi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana görmediğim şeyleri yaşıttılar. Olay günü bacanağım ve diğer akrabalar, evime sopa ve demirlerle gelip bana saldırmak istedi. Kendimi savundum ve pompalı tüfekle ateş ettim. Kesinlikle kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya müşteki olarak katılan maktulün eşi Hatice Özdemir de "Bu adam beni eşimden ayırdı. Benim canımı aldı. Onun ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde 6 Haziran 2020'de, Fatih E. ile bacanağı Süleyman Özdemir arasında tartışma çıkmış, Fatih E. tartışmanın ardından aracına yürüyen Özdemir'e pompalı tüfekle ateş etmişti.
Süleyman Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmiş, polise teslim olan Fatih E. tutuklanmıştı.

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