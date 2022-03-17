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Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

17.03.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Mudurnu-Akyazı kara yolunun kenarlarında karların erimeye başlamasıyla mor ve sarı çiğdemler kendini göstermeye başladı.

Çiğdemlerin çiçek açtığı bölge, güzel manzara sunuyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemler, görüntüsü ve kokusuyla cezbediyor.

Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin sunduğu güzel görüntünün fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

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