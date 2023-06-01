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Bolu'da bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bolu'da bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. idaresindeki 34 BMC 689 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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trafik kazası İstanbul Dörtdivan anadolu otoyolu kaza

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