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Bolu'da bariyerleri kırarak yamaca savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.05.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bariyerleri kırarak yamaca savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri kıran otomobil yamaca savruldu, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden İ.E.A. idaresindeki 34 DFN 96 plakalı otomobil, Yeniçağa Gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Bariyerleri kıran ve yol kenarındaki yamaca savrulan otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü ile yanından yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.B. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, İ.E.A. ise Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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