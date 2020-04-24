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Bolu’da, Başkan Özcan’dan çocuklara sürpriz doğum günü

BOLU HABERLERİ  | 24.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi, sokağa çıkamayan 2 çocuğun evine giderek sürpriz doğum günü yaptı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 2 çocuğun doğum günlerini evlerinde kutlamak için organizasyon yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi, sokağa çıkamayan 2 çocuğun evine giderek sürpriz doğum günü yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 2 çocuğun doğum günlerini evlerinde kutlamak için organizasyon yaptı. Başkan ve eşi, pasta ve hediyeler alarak Ege Kışlak (11) ile Zeynep Düzgün’ün (12) evlerine gitti.
Kapıda pasta ve hediyelerle Başkan Özcan ve eşini gören Ege, Zeynep ve aileleri büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, mutluluğu gözlerinden okunan her iki çocuk beklenmedik sürprizi için Başkan Özcan’a teşekkür ettiler.

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