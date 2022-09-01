Bolu'da çalınan otomobil Karabük'te bulundu

Bolu'da çalınan bir otomobil, polis tarafından Karabük'te park halinde bulundu.

Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokak'ta kontrollerini sürdüren polis, park halinde plakasız bir otomobil gördü.

Ekiplerce yapılan şasi numarası kontrolünde otomobilin 14 ABJ 238 plakalı araç olduğu ve Bolu Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği bölgesinden 25 Ağustos'ta çalındığı tespit edildi.

Otomobil, yapılan çalışmaların ardından sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Ekipler, olayın araştırılması, faillerinin tespiti ve yakalanması için Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçerek çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz