Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Okçular köyü mevkisinde rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu çalıntı rögar kapaklarını satmak isteyen şüpheliler E.A. ve B.F'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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