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Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

BOLU HABERLERİ  | 07.11.2020 23:18 | Son Güncelleme

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu'da çıkan silahkavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek buldu.

Çıkan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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