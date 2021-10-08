Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu'da, cadde üzerinde silahla birbirine ateş eden 2 kişiden biri ile o anda olay mahallinde bulunan bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.P. ile Ö.F.A. Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.P. ile Ö.F.A yanlarında bulunan tabancalar ile birbirlerine ateş etmeye başladı.

Tabancalardan çıkan kurşunlardan biri M.P'nin ayağına, diğeri ise o anda caddede bulunan S.U'nun göğsüne isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan S.U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kavgada ayağından yaralanarak kaçan M.P. ise polis ekiplerince Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yakalandı.

Ekipler, silahlı kavgaya karışarak ve olay yerinden kaçan Ö.F.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

