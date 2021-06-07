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Bolu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

07.06.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı, bir kişi darbedildi.

Küçükberk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.S. evden getirdiği tüfekle E.B. (48) ile E.B'yi yaraladı. E.B. kavgada ayrıca bıçak darbelerine maruz kaldı, M.A. (41) da darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek iki grubu ayırdı. Yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı.

- Kopan parmağı aradılar

Yaralılardan bir kişinin parmağının koptuğu bilgisi üzerine sağlık ve polis ekipleri el feneri ve cep telefonu ışıklarıyla parmak aradı ancak koptuğu iddia edilen parmak bulunamadı.

Kavgada tüfekle ateş açan B.S. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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