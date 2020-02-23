YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

BOLU HABERLERİ  | 23.02.2020 18:45 | Son Güncelleme

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.Bolululara hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu dünyanın kapılarını severek izledikleri Sonic Boom ile açtı.

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.
Bolululara hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu dünyanın kapılarını severek izledikleri Sonic Boom ile açtı. Düzenlenen etkinlik ile minik ziyaretçiler, Sonic Boom maskot karakteri ve hayran bırakan gösterileri ile eğlenceli anlar geçirdi. Etkinlik alanında hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Bolu Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:12
İkindi
16:13
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Bolu Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Gamze Eczanesi
Merkez
Meral Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Greenbox Hıghway’de, aşıklar dünya turunda

Greenbox Hıghway’de, aşıklar dünya turunda

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.