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Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

10.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da darp şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da iki kişinin ormanlık alanda darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, M.C, sokakta yürürken gördüğü eski kız arkadaşı ile yanındaki kişiyi, zorla araca bindirerek ormanlık alana götürdü.

M.C. ve yanındaki 4 arkadaşı, darbedilmelerini cep telefonuyla kaydettikleri iki kişiyi daha sonra şehir merkezine bıraktı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ile Ü.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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