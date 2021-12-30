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Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

30.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Borazanlar ve Bahçelievler Mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edilen Irak uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bahçelievler DEAŞ

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