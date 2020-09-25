Bolu'da dereye düşen çocuk boğuldu

Bolu'da dereye düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulundu.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan İlker Özkan ile bir arkadaşı bisikletleriyle Küçük Berk Mahallesi yakınlarından geçen Büyüksu Deresi'ne gitti.

Özkan, ayaklarını suya soktuğu esnada dengesini kaybederek dereye düştü. Özkan'ın suya düştüğünü ve çıkamadığını fark eden arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ve sağlık ekipleri ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve dalgıçları, Özkan'ın bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Deredeki bendi açan ekipler suyu bir miktar boşalttıktan sonra, balık adamlar derede arama yaptı.

Özkan'ın cansız bedeni yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından bulunarak sudan çıkarıldı.

Arama çalışması yapıldığı esnada olay yerine gelen Özkan'ın ailesi, çalışmaları gözyaşları içinde izledi.

Özkan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

