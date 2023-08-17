YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

17.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Bolu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden E.D. yönetimindeki 14 ES 448 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi ve karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapan D-100 kara yolunun İstanbul yönü, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandıPolisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandı
Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:
Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandıEsenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu izzet baysal

Bolu Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
13:03
İkindi
16:51
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Bolu Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Çalik eczanesi
Goynuk
Filiz eczanesi
Merkez
Selen eczanesi
Merkez
Taner eczanesi
Gerede
Kiliçarslan eczanesi
Merkez
Onur eczanesi
Mudurnu
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.