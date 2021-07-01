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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

01.07.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Seben ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Gerenözü köyünün yaylasında odun toplamak için ormana giden Afer Atalay'dan (70) haber alamayan yakınları bölgede arama yaptı.

Atalay'ın, kullandığı 14 EF 067 plakalı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldığını gören yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, Atalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Atalay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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