Bolu'da devrilen traktörün arkasına bağlı tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde devrilen traktörün arkasında bağlı tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yağbaşlar köyünde yaşayan Cafer Urluoğlu (53), yayla çevresinde bulunan ormanlık alandan tomruk çektiği esnada traktörü devrildi.

Traktörden düşen Urluoğlu, tarım aracının arkasına bağlı tomrukların altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Urluoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Urluoğlu'nun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dörtdivan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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