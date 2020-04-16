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Bolu’da, dezenfeksiyon tüneli hizmete girdi

BOLU HABERLERİ  | 16.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi’nin kendi üretimi olan ’dezenfektasyon tüneli’ belediye önünde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Bolu Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, belediye önüne ‘dezenfektasyon tüneli’ yerleştirdi.

Bolu’da, dezenfeksiyon tüneli hizmete girdi

Bolu Belediyesi’nin kendi üretimi olan ’dezenfektasyon tüneli’ belediye önünde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Bolu Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek, belediye önüne ‘dezenfektasyon tüneli’ yerleştirdi. Virüsle mücadeleye katkı sunması amacıyla belediyenin kendi imkânlarıyla ürettiği dezenfektan tüneli dün itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Halk uygulamadan memnun
Özellikle belediyeye ve bankalara gitmek için bölgeden geçerken tüneli gören ve kişisel dezenfektasyonlarını yapan vatandaşlar, uygulamayı memnuniyetle karşılayarak, Bolu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Bolu’da, dezenfeksiyon tüneli hizmete girdi

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