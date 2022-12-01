Bolu'da dinlenme tesisinde bir kişinin parasını çalmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisine gelen M.Y'nin 8 bin dolarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dinlenme tesisinde ve çevresinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olayını dinlenme tesisine WGS84SJ plakalı araçla gelen Gürcistan uyruklu J.G. ve T.G'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı, 8 bin dolar sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

