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Bolu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

30.09.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Bolu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtdivan ilçesi Ayvatlar mevkisinde, Ethem Hotoğlu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hotoğlu, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılmasının ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hotoğlu hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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