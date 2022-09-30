Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekip otosuyla cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Gültekin K. idaresindeki 07 GK 868 plakalı cip, Elmalık mevkisinde Ömer Faruk E. yönetimindeki 14 A 59545 plakalı ekip otosuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle polis otosu refüje çıkarak durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları Ömer Faruk E. ve Mert A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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