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Bolu'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 3 gün idari izin

25.01.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 3 gün idari izin

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.

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