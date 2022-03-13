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Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

13.03.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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