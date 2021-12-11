Bolu'da freni boşalan hafif ticari araç, istinat duvarını aşarak binaya çarptı.

Dağkent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail T, 41 ACT 156 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park ederek çalışmaya başladı.

Kısa süre sonra freni boşalan araç, yol boyunca yaklaşık 100 metre geri gittikten sonra istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Çarpma sesi üzerine aracını park ettiği yere giden İsmail T, kazayı gördü.

Hafif ticari araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin rapor tutmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı kazada, araçta ve binada hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz