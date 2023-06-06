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Bolu’da gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladı

06.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da gece saatlerinde çiğ köfte ve tantuni satışı yapılan bir iş yerinde gaz sıkışması sonrasında tüp bomba gibi patladı. Mahalle halkı patlama sonrasında büyük korku yaşadı.

Bolu’da gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladı

Olay, Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak’ta bulunan çiğ köfte ve tantuni satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dükkan içerisinde bulunan tüpte gaz sıkışması meydana geldi. Gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladı. Meydana gelen patlamada iş yerinin camları kırıldı. Mahalle halkı ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşayarak sokağa ve camlara çıktı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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