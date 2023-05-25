Bolu’da geçen yıl 4 bin 838 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı trafik kazası verilerini yayımladı. Verilere göre, 2022 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana gelirken, bunlardan 197 bin 261’i ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

BOLU’DA 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’da 2022 yılında 125 bin 559 motorlu kara taşıtının karıştığı 4 bin 838 trafik kazası meydana geldi. 4 bin 838 trafik kazasında 778 ölüm ve yaralanma oldu. Trafik kazası neticesinde 26 kişi kaza yerinde, 19 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

