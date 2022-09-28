Bolu'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaya yaralandı

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mehmet Akdağ'a, geri manevra yapan S.K. idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Akdağ, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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