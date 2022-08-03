Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si daha taburcu edildi

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 28 işçiden 2'sinin daha taburcu edilmesiyle tüm işçilerin tedavisi tamamlandı.
Kent merkezinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, dün karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Tedavisi tamamlanan işçilerden 26'sı dün taburcu edilirken, 2'si sabah saatlerinde hastaneden ayrıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune almıştı.
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