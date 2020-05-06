YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da göl ve derelere 600 bin alabalık bırakıldı

Bolu’da göl ve derelere 600 bin alabalık bırakıldı

BOLU HABERLERİ  | 06.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Bolu’da üretilen 600 bin adet alabalık yavrusu ekipler tarafından doğal popülasyonu arttırmak amacıyla göl, gölet ve derelere bırakıldı.Bolu’da, Abant Alabalık Üretim Tesisi’nde 2020 yılı içerisinde 600 bin adet alabalık yavrusu üretildi.

Bolu’da üretilen 600 bin adet alabalık yavrusu ekipler tarafından doğal popülasyonu arttırmak amacıyla göl, gölet ve derelere bırakıldı.
Bolu’da, Abant Alabalık Üretim Tesisi’nde 2020 yılı içerisinde 600 bin adet alabalık yavrusu üretildi. Üretimi yapılan ve doğaya salınma aşamasına gelen alabalık yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Abant Gölü olmak üzere il genelinde bulunan göl, gölet ve derelere bırakıldı. Ekipler ayrıca korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda da ağaçlandırma çalışması yaparak, 140 adet fidanı toprakla buluşturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Bolu Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:39
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:02
Yatsı
21:35

Bolu Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Hülya Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.