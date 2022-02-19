YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da gölün ortasındaki caminin karlı manzarası havadan görüntülendi

Bolu'da gölün ortasındaki caminin karlı manzarası havadan görüntülendi

19.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da gölün ortasındaki caminin karlı manzarası havadan görüntülendi

Bolu'nun Seben ilçesinde Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü'nün ortasında bulunan caminin karla güzel manzara oluşturdu.

Çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nün bulunduğu alanda kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Geçen yıl içinde Seben ilçesine yapılacak 30 kilometre uzunluğundaki su kanalları nedeniyle suyun bir kısmı boşaltılan gölün ortasında bulunan cami de göl havzası içinde daha görünür hale geldi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında göl havzası tamamen karlarla kaplanırken cami de adeta "kar denizi" içinde kaldı.

Karlarla kaplı bölgede kalan caminin sunduğu manzara dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildiHopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:12
İkindi
16:10
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.