Bolu'da gölün ortasındaki caminin karlı manzarası havadan görüntülendi

Bolu'nun Seben ilçesinde Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü'nün ortasında bulunan caminin karla güzel manzara oluşturdu.

Çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nün bulunduğu alanda kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Geçen yıl içinde Seben ilçesine yapılacak 30 kilometre uzunluğundaki su kanalları nedeniyle suyun bir kısmı boşaltılan gölün ortasında bulunan cami de göl havzası içinde daha görünür hale geldi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında göl havzası tamamen karlarla kaplanırken cami de adeta "kar denizi" içinde kaldı.

Karlarla kaplı bölgede kalan caminin sunduğu manzara dronla görüntülendi.



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