YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Bolu'da gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

17.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Bolu'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla "çöp toplama" etkinliği düzenledi.

​​​​​​​Let's do it Türkiye grubunun koordinesinde AFAD, Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile gençlik merkezi gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Demokrasi Meydanı'nda başladı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüyen ve aralarında çocukların da bulunduğu grup, güzergah boyunca gördükleri çöpleri topladı.

Etkinliğin sonunda bir konuşan Let's do it Türkiye Bolu temsilcisi İsmailcan Kaya, Bolu'nun genel anlamda temiz bir il olduğunu ancak toplumsal farkındalığı artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Kaya, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

- Mudurnu'da da çöp toplandı

Mudurnu Ortaokulu ve Mudurnu Özel Erişken Rehabilitasyon Merkezinde görevli öğretmenler ve öğrenciler ile Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından da çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ilçe merkezinde bulunan Onur Mercan Parkı ve çevresinde çöp topladı.

Etkinlik, yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüBoluspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti
Denizli'de sosyal konut projesi başvuruları nedeniyle bankalarda yoğunluk oluştuDenizli'de sosyal konut projesi başvuruları nedeniyle bankalarda yoğunluk oluştu
Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu

Bolu Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
12:53
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.