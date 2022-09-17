Bolu'da gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Bolu'da, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla "çöp toplama" etkinliği düzenledi.

​​​​​​​Let's do it Türkiye grubunun koordinesinde AFAD, Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile gençlik merkezi gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Demokrasi Meydanı'nda başladı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüyen ve aralarında çocukların da bulunduğu grup, güzergah boyunca gördükleri çöpleri topladı.

Etkinliğin sonunda bir konuşan Let's do it Türkiye Bolu temsilcisi İsmailcan Kaya, Bolu'nun genel anlamda temiz bir il olduğunu ancak toplumsal farkındalığı artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Kaya, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

- Mudurnu'da da çöp toplandı

Mudurnu Ortaokulu ve Mudurnu Özel Erişken Rehabilitasyon Merkezinde görevli öğretmenler ve öğrenciler ile Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından da çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ilçe merkezinde bulunan Onur Mercan Parkı ve çevresinde çöp topladı.

Etkinlik, yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

