Bolu'da gün batımı sonrası piknik yapmak yasaklandı

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, kent genelindeki tabiat ve milli parklar ile mesire alanları ve orman içi dinlenme yerlerinde piknik yapılmasının gün batımına kadar serbest olduğunu bildirdi.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharın ardından gelen yaz mevsimiyle vatandaşların piknik yapma ve ormanda dinlenme isteklerinin arttığını söyledi.

Piknik amaçlı kullanılan yerlerde dikkat edilmesini ve orman yangınlarına sebebiyet verecek alanlarda piknik ateşi yakılmamasını isteyen Şentürk, "Özellikle çam türlerinin olduğu yerlerde piknik veya bahçe temizliği gibi ateşlerin yakılması orman yangınlarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu yerlerde mümkün mertebe piknik yapmaya müsaade etmeyeceğiz. Bizim zaten orman teşkilatının gösterdiği piknik ve mesire yerlerimiz var. Vatandaşlarımızın özellikle bu yerleri tercih etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bolu'da son 10 yılın ortalamasına bakıldığında yılda ortalama 32 yangın çıktığını aktaran Şentürk, bu yangınlarda tahrip olan 700 dönüm alanın en kısa sürede ağaçlandırıldığını ifade etti.

Şentürk, orman yangınlarının önlenmesi adına bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğüne işaret ederek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün başlattığı 100 bin orman gönüllüsü projesi kapsamında bölge müdürlüğümüzde de 860 orman gönüllüsü hedefi vardı. Şu ana kadar 1015 orman gönüllüsü kaydını yaptık. Bunların da eğitimlerini tamamlamak üzereyiz. 13 yangın gözetleme kulemiz var. Onların da tamir ve bakımları yapıldı. Şu an orman yangınlarına karşı gözetlemeye hazır durumdayız." bilgisini verdi.

- "Bazı yerlerde ateş yakılmaması yönünde karar aldık"

Şu anda ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması konusunda alınan herhangi bir karar olmadığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Yalnız ilimizde orman yangınına hassas olan bazı yerlerde ateş yakılmaması yönünde biz kararlarımızı aldık. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın piknik yapmamalarını istiyorum. Bolu'da Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük, Sünnet Gölü, Aladağ Göksu, Beşpınarlar, Kargalıgölcük, Mudurnu Sülüklügöl, Kıbrıscık Karagöl ve Ayıkayası tabiat parkları ile ilçeler ve il merkezlerinde bulunan mesire alanları ve orman içi dinlenme yerlerinde piknik yapılması gün batımına kadar serbest bırakılmıştır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir.

Tüm orman alanları ve özellikle Gürdek-Paşabükü, Doruk-Ayseki Köprüsü'ne kadar, Yeniçağa-Çapak Orman Deposu, Gerede-Aktaş arasındaki kara yollarının kenarlarında, Sünnetgölü Tabiatı Koruma Alanı'nda ve yukarıda belirtilen piknik alanlarına giden ana yolların kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır."

