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Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

18.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da güvercin avlarken duvara çarpan atmaca yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güvercini yakalamak isterken duvara çarparak yaralanan atmaca tedaviye alındı.

İlçeye bağlı 2. TOKİ konutlarında binaların çatılarının alt kısımlarına yuva yapan güvercinleri yakalamak isteyen atmaca, bir apartmanın duvarına çarparak yere düştü.

Olayı gören bina görevlisi Zafer Çelik, sahipsiz köpeklerin yakınına düşen atmacayı yakaladı.

Başından ve kanadından yaralanan atmacayı evine alan Çelik, daha sonra veterinere götürdü.

Atmacaya evinde bakan ve ilaçlarını veren Çelik, kuşa birkaç gün daha evinde kafeste bakmaya devam edeceğini ve daha sonra Abant'ta doğal yaşamına bırakacağını söyledi.

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