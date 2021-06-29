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Bolu'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

29.06.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da haber alınamayan 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Borazanlar Mahallesi'ndeki bir markette müdür olarak görev yapan Dursun Oral'ın (45) iş yerine gelmediğini fark eden ve kendisine telefonla da ulaşamayan iş arkadaşları, Oral'ın Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde bulunan evine gitti.

Oral'ın kapıyı da açmaması üzerine durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin eşliğinden Oral'ın dairesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Evin içinde yoğun bir dumanla karşılaşan ekipler, Oral'ı hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği tespit edilen Dursun Oral'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

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