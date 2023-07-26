YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da hafif ticari araç alev alev yandı

Bolu’da hafif ticari araç alev alev yandı

26.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da soğuk hava depolu hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güneyfelakettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 AAR 291 plakalı soğuk hava depolu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü aracı yol kenarına park etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar alevler aracın ön kısmını sardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otomobilin ön kısmı küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torbalı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıTorbalı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandıUşak'ta ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Uşak'ta traktörün altında kalan kişi ağır yaralandıUşak'ta traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:01

Bolu Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Aylin eczanesi
Merkez
Tuba eczanesi
Merkez
Mudurnu eczanesi
Mudurnu
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Kaya eczanesi
Goynuk
Gölyüzü eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Gerede
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

“Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar

“Kıyamet alameti” denildi! Başına topladılar

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.