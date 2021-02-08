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Bolu’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

08.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Bolu’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Bolu’da 2 gün boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarın ardından hafta sonu kar yağışı bekleniyor.Edinilen bilgiye göre, Bolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren düşmeye başlayacak.

Bolu’da 2 gün boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarın ardından hafta sonu kar yağışı bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Sıcaklıkların 9-15 derece arasında değiştiği kent merkezinde 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çarşamba günü yağmurun etkili olacağı il genelinde Cuma günü yağmurun yerini kar yağışı alacak. Özellikle hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 2 derecelere kadar inmesi bekleniyor.

Bolu’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

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