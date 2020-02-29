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Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin evini basarak çocuklarını kaçırdı

BOLU HABERLERİ  | 29.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.’nin (56) evini basarak şiddet uyguladıktan sonra iki erkek çocuğunu kaçırdı.Olay, saat 12.30 sıralarında Tepecik mahallesinde meydana geldi.

Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.’nin (56) evini basarak şiddet uyguladıktan sonra iki erkek çocuğunu kaçırdı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Tepecik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., ayrı yaşadığı eşi A.V.’nin evine geldi. Zorla eve giren İ.V. ile eşi A.V. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. A.V.’ye şiddet uygulayan koca İ.V., evde bulunan 2 erkek çocuğunu da alarak kaçtı. Şiddet gören A.V. ise Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ni (KADES) kullanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.V.’yi darp raporu almak için önce hastaneye, daha sonra ise ifadesini almak üzere Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşına Şiddetle Mücadele Amirliği’ne götürdü. Polis ekipleri, çocuklarını kaçırarak kayıplara karışan İ.V.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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