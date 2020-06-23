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Bolu'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

BOLU HABERLERİ  | 23.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bolu'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Bolu'da bir inşattan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde bir su deposu inşaatından su deposu yapımında kullanılan ve yaklaşık değeri 2 bin lira olan sondaj koruma kapağının çalındığı bilgisi üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta şüphelilere ait olduğu değerlendirilen plakasız kamyonet ve kamyonetin kasasında çalıntı inşaat malzemeleri bulundu.

Şüphelilerin jandarma devriyesini fark ederek araçtan yaya olarak kaçtıklarının anlaşılması üzerine, iz takip köpeğiyle ormanlık alanda arama yapıldı.

Aramada, inşattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.A, D.B, O.B. ve C.T, Oğulduruk köyü Yeni Sanayi Sitesi inşaatı bölgesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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