Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.



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