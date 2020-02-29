YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu’da, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

BOLU HABERLERİ  | 29.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Bolu’da, İdlib’te saldırı sonucu şehit olan askerler için yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.Bolu’da, Sivil İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar Suriye’nin İdlib kentinde yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlere gıyabi cenaze namazı kılmak için bir araya geldi.

Bolu’da, İdlib’te saldırı sonucu şehit olan askerler için yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bolu’da, Sivil İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar Suriye’nin İdlib kentinde yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlere gıyabi cenaze namazı kılmak için bir araya geldi. Cenaze namazı öncesi Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Kadı Cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Ahmet Koçak, “Biz bugün burada bu açıklamaları yasımız var demek için yapmıyoruz. Zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için canından geçmeyi addetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini bütün dünyaya haykırmak için yapıyoruz. Dünyanın, özellikle batılı ülkelerin çoğunluğu sürece kör ve sağır kaldılar. Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir” dedi.
Basın açıklamasının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Bolu Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
13:11
İkindi
16:17
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Bolu Eczanesi
Merkez
Kurukahveci Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.