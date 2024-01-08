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Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

08.01.2024 07:15 | Son Güncelleme:
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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

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