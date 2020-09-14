YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı

Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı

BOLU HABERLERİ  | 14.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

Bolu’da İlköğretim Haftası kutlamalarında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.Bolu’da 2020-2021 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.

Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı

Bolu’da İlköğretim Haftası kutlamalarında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.
Bolu’da 2020-2021 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Bugün burada daha coşkulu ve dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olmayı isterdik. Ancak covid 19 salgın sürecinin beraberinde getirdiği sınırlılıkları hep birlikte yaşıyor olmak daha özenli davranmamızı zorunlu kılıyor. Bununla birlikte, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada ve bu süreci güvenle tamamlamada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.

Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu

Bolu Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:54
İkindi
16:25
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Bolu Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Mina Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.