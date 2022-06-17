Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde 3 inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz