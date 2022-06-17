YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

17.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da inşaattan demir çalmakla suçlanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da farklı inşaatlardan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde 3 inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü olduBolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu
İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandıİzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı
Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildiTrabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:16
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:35
Yatsı
22:25
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Arda Turan'ın kardeşinin düğününe katıldılar! "Çağla Acun'u değiştirmiş"

Arda Turan'ın kardeşinin düğününe katıldılar! "Çağla Acun'u değiştirmiş"

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.