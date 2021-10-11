Bolu'da itfaiye erleri yangın çıkan evde uzun süre kayıp kediyi aradı

Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, uzun süre ev sahibinin kayıp kedisini aradı ancak sonuç alamayınca görev yerlerine döndü.

Yaşam Kent Mahallesi 4. Ada'da bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki M.B'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışması yapıldığı sırada ev sahibinin iki kedisinden birinin kayıp olduğunu öğrenen itfaiye erleri, arama çalışması başlattı.

Uzun süre oda oda gezerek kayıp kediyi arayan ekipler, sonuç alamayınca evden ayrıldı.

Yangında dairede hasar meydana geldi.



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