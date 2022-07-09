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Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

09.07.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçede istihbarat çalışması yapan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

Operasyonda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Alanda 21 metre derinliğinde iki kazı yapan şüphelilerin telsiz yardımıyla haberleştikleri tespit edildi.

Kazıda kullanılan aletlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu jandarma

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