Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçede istihbarat çalışması yapan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

Operasyonda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Alanda 21 metre derinliğinde iki kazı yapan şüphelilerin telsiz yardımıyla haberleştikleri tespit edildi.

Kazıda kullanılan aletlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.



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