Bolu'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Memeceler Köyü Balcak Kayası mevkisinde yaptıkları kontrolde, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Sakarya'dan geldikleri öğrenilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Kazı sırasında kullanılan kazma, kürek, çekiç, nacak, bakır arama çubuğu, ip merdiven ve halat gibi malzemelere de el konuldu.

