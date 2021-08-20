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Bolu'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

20.08.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Memeceler Köyü Balcak Kayası mevkisinde yaptıkları kontrolde, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Sakarya'dan geldikleri öğrenilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Kazı sırasında kullanılan kazma, kürek, çekiç, nacak, bakır arama çubuğu, ip merdiven ve halat gibi malzemelere de el konuldu.

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