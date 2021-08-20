Bolu'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Memeceler Köyü Balcak Kayası mevkisinde yaptıkları kontrolde, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Sakarya'dan geldikleri öğrenilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Kazı sırasında kullanılan kazma, kürek, çekiç, nacak, bakır arama çubuğu, ip merdiven ve halat gibi malzemelere de el konuldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz