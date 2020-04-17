Bolu’da, İzzet Baysal Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğüne 660 bin liralık ekipman bağışı yaptı

Bolu’da, İzzet Baysal Vakfı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, korona virüs ile mücadele için tam 660 bin liralık cihaz ve ekipman bağışı yapıldı.

Bolulu büyük hayırsever İzzet Baysal tarafından kurulan ve şu an yönetim kuruluğu başkanlığını Ahmet Baysal’ın yaptığı İzzet Baysal Vakfı, korona virüs ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağış yaptı. Yönetim kurulu tarafından alınan karar ile toplamda 660 bin lira değerindeki 3 adet mekanik vantilatör, 4 adet yüksek akımlı oksijen, 10 adet yoğun bakım monitörü alınarak, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “COVİD-19 ile daha etkin mücadele edebilmek için, Bolu’da bulunan hastanelerimizin 3 Adet Mekanik vantilatör, 4 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 10 adet yoğun bakım monitörüne acilen ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulumuz çok zor günlerden geçtiğimizi göz önünde bulundurarak, toplam değeri bu gün ki dolar kuru ile yaklaşık 660 bin lira civarında olan yukarda ki cihazların alınmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

