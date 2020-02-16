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Bolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BOLU HABERLERİ  | 16.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Bolu’da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda bir kişi, üzerinde 30 gram bonzai ve 50 adet uyuşturucu hapla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bolu’da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda bir kişi, üzerinde 30 gram bonzai ve 50 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yolcu otobüsünü Çaydurt mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde durduran ekipler, narkotik köpeği ile yolcuların üzerinde ve otobüsün bagaj kısmındaki eşyalarda arama yaptı. Yapılan aramalarda K.Ç. isimli şahsın üzerinde ve çantasında 30 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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