Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Samsaçavuş köyünde 12 Eylül'de Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hırsızlığı yapan kişilerin K.İ, M.Y, G.Y. ve O.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri çaldıkları 800 metre kabloyla birlikte gözaltına aldı.

İfadeleri alınan zanlıların, daha önce de Göynük ilçesinde 10 kez kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz