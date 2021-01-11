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Bolu’da kaçak balık avcılarına 49 bin lira para cezası

11.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 732 denetimde kaçak balık avcılığı yapan 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.Bolu’da, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacıyla geçtiğimiz yıl il genelinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından 732 denetim gerçekleştirdi.

Bolu’da, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 732 denetimde kaçak balık avcılığı yapan 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Bolu’da, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacıyla geçtiğimiz yıl il genelinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından 732 denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 2 şişme bot, 3 bin 110 metre misina ağ ve yakalanan bin 200 kilogram sazan balığına ekipler tarafından el koyuldu. Yakalanan balıklar 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Seben Belediyesi’ne teslim edildi.

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